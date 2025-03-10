Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THE SKIN SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THE SKIN SCHOOL
- Hà Nội:
- 36 ngõ 147A Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Công ty Nông sản Tuấn Tú HN chuyên cung cấp bán buôn rau sạch cho khu vực Nội thành Hà Nội. Chúng tôi phục vụ các đối tác lâu dài, đặc biệt là các nhà hàng uy tín như Buffet Sen Hồ Tây, các nhà hàng Âu, Ấn Độ, Trung Quốc tại khu vực phố cổ.
Với mức giá cạnh tranh và sản phẩm chất lượng vượt trội, công ty có hệ sinh thái khách hàng vững mạnh. Chúng tôi cung cấp một môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp lâu dài với thu nhập ổn định từ hoa hồng và các phúc lợi đầy đủ. Công ty sử dụng công nghệ chuyển đổi hiện đại để tối ưu hiệu quả công việc.
Với cơ hội phát triển mạnh mẽ và môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân viên sẽ có thu nhập hấp dẫn và cơ hội gắn bó lâu dài cùng công ty.
:
Lập kế hoạch kinh doanh ngày, tuần, tháng, xác định nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty
Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp
Sử dụng các công cụ số tối ưu hóa công việc. (Tool marketing,Ai,chatgpt....)
Các công việc theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đàm phán thuyết phục,...
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm
Tinh thần cầu tiến không ngừng đổi mới
Tại CÔNG TY TNHH THE SKIN SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr- 10tr + Phụ cấp +% Doanh thu + Thưởng
Tổng thu nhập không giới hạn
Quyền lợi
Cấp điện thoại di động và sim phục vụ công việc
Được học các khóa đào tạo công ty chi trả.
Chế độ phúc lợi theo luật lao động (nghỉ phép năm,...)
Lộ trình thăng tiến lên cấp chính thức và cấp Quản lý
Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE SKIN SCHOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI