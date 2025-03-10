Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THE SKIN SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Nông sản Tuấn Tú HN chuyên cung cấp bán buôn rau sạch cho khu vực Nội thành Hà Nội. Chúng tôi phục vụ các đối tác lâu dài, đặc biệt là các nhà hàng uy tín như Buffet Sen Hồ Tây, các nhà hàng Âu, Ấn Độ, Trung Quốc tại khu vực phố cổ.

Với mức giá cạnh tranh và sản phẩm chất lượng vượt trội, công ty có hệ sinh thái khách hàng vững mạnh. Chúng tôi cung cấp một môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp lâu dài với thu nhập ổn định từ hoa hồng và các phúc lợi đầy đủ. Công ty sử dụng công nghệ chuyển đổi hiện đại để tối ưu hiệu quả công việc.

Với cơ hội phát triển mạnh mẽ và môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân viên sẽ có thu nhập hấp dẫn và cơ hội gắn bó lâu dài cùng công ty.

:

Lập kế hoạch kinh doanh ngày, tuần, tháng, xác định nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty

Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp

Sử dụng các công cụ số tối ưu hóa công việc. (Tool marketing,Ai,chatgpt....)

Các công việc theo sự phân công của Quản lý