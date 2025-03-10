Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ SƯƠNG MAI THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 32BT4 - 3 Khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Lĩnh vực kinh doanh: Trà, dụng cụ trà, thi công phòng ầ, nội thất phòng trà…

- Chăm sóc khách hàng theo danh sách công ty giao

- Chăm sóc khách hàng từ page, sàn TMĐT, website

- Tự tìm kiếm khách hàng theo các kênh online như facebook, zalo ...

- Xây dựng plan hoạt động cho cá nhân và đóng góp plan cho team, cho phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Biết sử dụng các kênh online để tìm kiếm khách hàng, chưa biết sẽ được hướng dẫn

- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến. Có kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao, biết xử lý vấn đề linh hoạt.

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ SƯƠNG MAI THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 - 20.000.000 d/tháng, thưởng doanh số từ 10-20%, tổng thu nhập từ 15.000.000 – 30.000.000đ/tháng

- Được đào tạo trở thành 1 chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, có thể trở thành leader team, phó phòng hoặc trưởng phỏng KD.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được đóng Bảo Hiểm Xã Hội và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ SƯƠNG MAI THÁI NGUYÊN

