Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 196 đường Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nhận thị trường được bàn giao, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Tìm kiếm và mở rộng hệ thống Đại lý, NPP theo khu vực.

- Liên hệ giới thiệu sản phẩm, chính sách tới khách hàng.

- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin thị trường, đối thủ và đề xuất các phương án triển khai.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng để ký hợp đồng với công ty.

- Thực hiện kế hoạch, báo cáo ngày/tuần, tồn kho,...

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: từ 20 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh/ bán hàng; tư vấn, dịch vụ khách hàng

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh được đào tạo từ đầu

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể đi công tác xa, chịu được áp lực công việc.

- Làm việc có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập 15.000.000-30.000.000 VNĐ/ tháng

+ Lương cơ bản, phụ cấp xăng xe điện thoại, ăn trưa; công tác phí,...

+ Thưởng doanh số tháng, quý, năm

+ Thưởng nhân viên xuất sắc

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

- Thưởng các ngày lễ: Tết, Dương lịch, Trung thu, 30/4-1/5, 2/9,...

- Du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM

