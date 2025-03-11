Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 196 đường Nguyễn Xiển,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Nhận thị trường được bàn giao, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Tìm kiếm và mở rộng hệ thống Đại lý, NPP theo khu vực.
- Liên hệ giới thiệu sản phẩm, chính sách tới khách hàng.
- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin thị trường, đối thủ và đề xuất các phương án triển khai.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng để ký hợp đồng với công ty.
- Thực hiện kế hoạch, báo cáo ngày/tuần, tồn kho,...
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: từ 20 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh/ bán hàng; tư vấn, dịch vụ khách hàng
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh được đào tạo từ đầu
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể đi công tác xa, chịu được áp lực công việc.
- Làm việc có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và trung thực trong công việc.
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh/ bán hàng; tư vấn, dịch vụ khách hàng
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh được đào tạo từ đầu
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể đi công tác xa, chịu được áp lực công việc.
- Làm việc có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và trung thực trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập 15.000.000-30.000.000 VNĐ/ tháng
+ Lương cơ bản, phụ cấp xăng xe điện thoại, ăn trưa; công tác phí,...
+ Thưởng doanh số tháng, quý, năm
+ Thưởng nhân viên xuất sắc
- Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Thưởng các ngày lễ: Tết, Dương lịch, Trung thu, 30/4-1/5, 2/9,...
- Du lịch, nghỉ mát,...
+ Lương cơ bản, phụ cấp xăng xe điện thoại, ăn trưa; công tác phí,...
+ Thưởng doanh số tháng, quý, năm
+ Thưởng nhân viên xuất sắc
- Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Thưởng các ngày lễ: Tết, Dương lịch, Trung thu, 30/4-1/5, 2/9,...
- Du lịch, nghỉ mát,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNFLOWER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI