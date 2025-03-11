Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 170 Sài đồng, Long biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm mảng đồ chơi, phụ kiện xe của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao.

Tinh thần làm việc tốt, sống tích cực.

Gắn bó lâu dài.

Có ngoại hình, có kinh nghiệm livestream là một lợi thế

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày làm việc

Thưởng tháng/quý/năm

Văn phòng hiện đại, có quầy nước cafe, ghế massage,... không gian mở, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Môi trường gen Z, vui vẻ, hòa đồng, ưu tiên hiệu quả công việc

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động tập thể, teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện, training nội bộ.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

