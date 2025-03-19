Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 303, Nhà E, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận các request từ quản lý.

- Tư vấn khách hàng về các Tour packages : Vietnam- Cambodia-Laos - Xây dựng chương trình Tour phù hợp theo từng nhóm khách hàng.

- Hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh (Visa, Khách sạn, Tour và các dịch vụ liên quan)

- Theo dõi, quản lý các booking, chăm sóc khách hàng trong và sau tours.

- Chăm sóc khách hàng/trả lời tin nhắn đối tác khách hàng online

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Anh/Ả rập- kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết khá.

- Có kinh nghiệm Sale inbound trên 6 tháng

- Chủ động, trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và yêu nghề Du lịch

Quyền Lợi

- Thu nhập: 15 - 30 triệu (Bao gồm Lương cứng + KPI + Thưởng + Hoa Hồng)

- Được đào tạo bài bản kỹ năng, quy trình Sales

- Lộ trình, cơ hội tăng tiến rõ ràng

- Chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước

- Du lịch công ty hàng năm,

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và trẻ trung.

- Địa chỉ làm việc Hà Nội; Phòng 303, Nhà E, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

- Thời gian làm việc: 8h30 - 11h45 và 13h30 - 17h (từ T2 đến T6)

Cách Thức Ứng Tuyển

