Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 303, Nhà E, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận các request từ quản lý.
- Tư vấn khách hàng về các Tour packages : Vietnam- Cambodia-Laos - Xây dựng chương trình Tour phù hợp theo từng nhóm khách hàng.
- Hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh (Visa, Khách sạn, Tour và các dịch vụ liên quan)
- Theo dõi, quản lý các booking, chăm sóc khách hàng trong và sau tours.
- Chăm sóc khách hàng/trả lời tin nhắn đối tác khách hàng online

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh/Ả rập- kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết khá.
- Có kinh nghiệm Sale inbound trên 6 tháng
- Chủ động, trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và yêu nghề Du lịch

Tại Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 30 triệu (Bao gồm Lương cứng + KPI + Thưởng + Hoa Hồng)
- Được đào tạo bài bản kỹ năng, quy trình Sales
- Lộ trình, cơ hội tăng tiến rõ ràng
- Chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
- Du lịch công ty hàng năm,
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và trẻ trung.
- Địa chỉ làm việc Hà Nội; Phòng 303, Nhà E, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian làm việc: 8h30 - 11h45 và 13h30 - 17h (từ T2 đến T6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ASHAQ OUDH Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 2B11 Khu Tập Thể Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

