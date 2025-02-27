Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5, Tòa nhà Thịnh Phát, 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Số lượng ứng viên tuyển dụng: 02 Người

Vị trí tuyển dụng:

02 Chuyên viên Kinh doanh làm việc tại văn phòng HCM.

Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Thịnh Phát, 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Loại hợp đồng: Toàn thời gian

Thời gian làm việc: Từ 8-17h00 (nghỉ trưa từ 12-13h00), từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7 hàng tuần

Thời gian bắt đầu làm việc: Đi làm luôn hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công ty Phân phối DNG, đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm Camera Hanwha Vision, có hơn 5 năm kinh doanh sản phẩm Camera Hanwha tại thị trường Việt Nam.

- Công ty Phân phối DNG, đơn vị nhập khẩu chính hãng sản phẩm Camera Hikvision tại thị trường Việt Nam cho các đối tác làm dự án.

- Công ty Phân phối DNG là đơn vị nhập khẩu và là nhà phân phối chính hãng sản phẩm hội nghị truyền hình Aver, switch Soltech tại thị trường Việt Nam.

- Xây dựng kênh đối tác & khách hàng

- Tham mưu Ban lãnh đạo về định hướng kinh doanh sản phẩm/ giải pháp phù hợp với khách hàng, thị trường

- KPI về phát triển nhãn hàng, KPI doanh số

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu, có kinh nghiệm là lợi thế

- Có khả năng phán đoán thị trường, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc, rõ ràng, có tính hệ thống cao.

- Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục.

- Tinh thần đồng đội cao, say mê và tận tâm với công việc, công bằng, thẳng thắn

- Đam mê kiếm tiền, chiến đấu trong công việc, dự án.

* QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

- Mức lương cứng 6-15 triệu + 20-30% của phần lợi nhuận doanh số + Bonus/Fun căn cứ trên doanh số đăng ký.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ chung năng động sáng tạo, Ban lãnh đạo luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ

- Được tham gia Bảo hiểm, công đoàn, phép năm, nghỉ mát kick off, team building , thời gian làm việc linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm

- CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin