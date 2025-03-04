Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 831 Trường Chinh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thực hiện tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô

- Trực showroom đón tiếp khách hàng đến xem xe, tư vấn sản phẩm cho khách

- Đàm phán ký kết hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng sau bàn giao xe cho khách

- Chăm sóc khách hàng sau bán

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thái độ tích cực, năng động, nhanh nhẹn.

- Có định hướng gắn bó lâu dài.

- Kỹ năng online là lợi thế: Marketing Online, Quảng cáo Facebook, Google Adword, Youtube Reviewer, Tiktoker.

- Tuổi: 23- 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15tr - 30tr (Lương cơ bản + Hoa hồng tuỳ vảo khả năng bán xe).

- Lương cứng + thưởng (theo năng lực) – trao đổi trong cuộc phỏng vấn

- Thời gian làm việc từ 8h-17h các ngày từ t2-t7.

- Tham gia BHXH, BHYT. Các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

