Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 831 Trường Chinh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Thực hiện tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô
- Trực showroom đón tiếp khách hàng đến xem xe, tư vấn sản phẩm cho khách
- Đàm phán ký kết hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng sau bàn giao xe cho khách
- Chăm sóc khách hàng sau bán
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thái độ tích cực, năng động, nhanh nhẹn.
- Có định hướng gắn bó lâu dài.
- Kỹ năng online là lợi thế: Marketing Online, Quảng cáo Facebook, Google Adword, Youtube Reviewer, Tiktoker.
- Tuổi: 23- 30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15tr - 30tr (Lương cơ bản + Hoa hồng tuỳ vảo khả năng bán xe).
- Lương cứng + thưởng (theo năng lực) – trao đổi trong cuộc phỏng vấn
- Thời gian làm việc từ 8h-17h các ngày từ t2-t7.
- Tham gia BHXH, BHYT. Các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty và luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
