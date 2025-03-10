Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Công viêc chính là tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các mặt hàng phân bón của công ty.
Lên kế hoạch làm việc theo tuần - tháng - quý - năm và thực hiện các báo cáo tiến độ kèm theo.
Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu đề ra và cá mục tiêu khác theo phân công.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng, hỗ trợ bộ phận kế toán theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 30 tuổi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phân bón, hóa chất, thuốc BVTV
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học thuộc các ngành kinh tế, nông nghiệp và hóa sinh
Chỉnh chu, kỹ lưỡng, giao tiếp tốt, trung thực và tác phong làm việc kỹ luật
Có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phân bón, hóa chất, thuốc BVTV
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học thuộc các ngành kinh tế, nông nghiệp và hóa sinh
Chỉnh chu, kỹ lưỡng, giao tiếp tốt, trung thực và tác phong làm việc kỹ luật
Có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 8.000.000đ - 10.000.000đ + hoa hồng theo doanh số và các khoản thường
Xét duyệt tăng lương theo định kỳ 6 - 12 tháng, hoa hồng hấp dẫn
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH BHTN theo Bộ Luật Lao Động của Nhà nước
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc
Phát triển và nâng cao các kỹ năng cho công việc và bản thân
Phụ cấp chi phí dàng cho nhân viên chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoái mái cho các bạn trẻ
Làm việc tại văn phòng từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần; thứ 7 làm việc tại nhà. Chủ nhật nghỉ.
Giờ làm việc: Sáng từ 9h00 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 17h00.
Xét duyệt tăng lương theo định kỳ 6 - 12 tháng, hoa hồng hấp dẫn
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH BHTN theo Bộ Luật Lao Động của Nhà nước
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc
Phát triển và nâng cao các kỹ năng cho công việc và bản thân
Phụ cấp chi phí dàng cho nhân viên chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoái mái cho các bạn trẻ
Làm việc tại văn phòng từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần; thứ 7 làm việc tại nhà. Chủ nhật nghỉ.
Giờ làm việc: Sáng từ 9h00 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 17h00.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI