Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công viêc chính là tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các mặt hàng phân bón của công ty.

Lên kế hoạch làm việc theo tuần - tháng - quý - năm và thực hiện các báo cáo tiến độ kèm theo.

Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu đề ra và cá mục tiêu khác theo phân công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng, hỗ trợ bộ phận kế toán theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 30 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phân bón, hóa chất, thuốc BVTV

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học thuộc các ngành kinh tế, nông nghiệp và hóa sinh

Chỉnh chu, kỹ lưỡng, giao tiếp tốt, trung thực và tác phong làm việc kỹ luật

Có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.000.000đ - 10.000.000đ + hoa hồng theo doanh số và các khoản thường

Xét duyệt tăng lương theo định kỳ 6 - 12 tháng, hoa hồng hấp dẫn

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH BHTN theo Bộ Luật Lao Động của Nhà nước

Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc

Phát triển và nâng cao các kỹ năng cho công việc và bản thân

Phụ cấp chi phí dàng cho nhân viên chính thức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoái mái cho các bạn trẻ

Làm việc tại văn phòng từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần; thứ 7 làm việc tại nhà. Chủ nhật nghỉ.

Giờ làm việc: Sáng từ 9h00 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 17h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FERTCOMM

