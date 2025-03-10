Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Tổng cục chính trị 161

- 163 Trần Quốc Thảo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Thang máy.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm Thang máy.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp lắp đặt phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng, tiếp thị sản phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành viễn thông.
Hiểu biết về thị trường viễn thông và các sản phẩm, dịch vụ liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Tổng cục chính trị 161 - 163 Trần Quốc Thảo, Phường 09, Quận 3

