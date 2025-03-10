Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107 Binh long, phường bình hưng hòa, quận bình tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng: Mở rộng mạng lưới khách hàng qua các kênh truyền thông và các chiến dịch marketing sáng tạo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng: Tư vấn, chăm sóc và đảm bảo khách hàng hài lòng với các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thăm dò nhu cầu và đưa ra các giải pháp marketing: Đảm bảo khách hàng nhận được những dịch vụ tối ưu từ công ty.

Phân tích thị trường và đối thủ: Đánh giá xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội mới để thúc đẩy doanh thu và nâng cao hiệu quả marketing.

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing: Phối hợp với các bộ phận liên quan như Content, IT để tối ưu chiến lược marketing tổng thể.

Những Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, độ tuổi từ 19 đến 33.

Kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo, tốc độ đánh máy ít nhất 40 từ/phút.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Am hiểu về marketing online, quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là thuật toán Facebook.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển Group và Page.

Khả năng phân tích, đo lường và tối ưu hóa hiệu suất các chiến dịch marketing.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 đến 30 triệu/ tháng. (Có kinh nghiệm => deal lương)

Trợ cấp ăn uống: 150 USD/tháng (khoảng 3.7 triệu VND).

Thưởng hiệu suất: Thưởng theo KPI, có thể lên tới 200 triệu VND mỗi tháng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm hoặc các vị trí cao hơn.

Đào tạo chuyên sâu: Cập nhật các xu hướng marketing và SEO mới nhất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo: Khuyến khích phát triển cá nhân và sự nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE

