Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pronest Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Đường số 6, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng sản phẩm của công ty là các loại thiết bị nhà yến cần thiết cho nhà nuôi chim yến.

Quản lý và duy trì khách hàng hiện tại của công ty: tiếp nhận đơn hàng, tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách, xử lý, giải đáp và tư vấn về hàng hóa, dịch vụ, báo giá thiết bị chính xác cho từng nhóm khách hàng.

Kiểm tra và đôn đốc những bộ phận liên quan để xử lý và hoàn thành việc giao hàng nhanh chóng cho khách.

Chăm sóc, tư vấn và giữ liên hệ với những khách hàng hiện tại và trên dữ liệu của công ty

Khai thác các phương tiện truyền thông để đăng bài quảng cáo sản phẩm tạo độ phổ biến của sản phẩm đến với khách hàng.

Đề xuất các phương án phát triển kinh doanh và tiếp cận khách hàng.

Các công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp trên

Tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm sales, có kỹ năng giao tiếp khách hàng, xử lý tình huống tốt.

Có khả năng thuyết phục và tư vấn khách hàng.

Trung thực và ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty

Hoạt bát và hòa đồng, nhiệt huyết với công việc.

Thu nhập = lương cứng + thưởng hoa hồng + các phúc lợi khác

Lương cơ bản: 9-14 triệu/ tháng; hoa hồng theo % doanh số (thu nhập trung bình từ 15-25tr/ tháng)

Xét tăng lương cơ bản 1 lần/năm và thêm các phúc lợi khác. (Trên cơ bản nhân viên công ty Pronest không cần đợi 1 năm mới có thể thay đổi mức thu nhập mà mức thu nhập gia tăng theo năng suất và kinh nghiệm nhân viên đóng góp thực tế vào công ty)

Hỗ trợ chi phí đi công tác trong nước, rõ ràng, đầy đủ.

Trợ cấp điện thoại, cước điện thoại, máy tính khi làm việc.

Hỗ trợ xăng xe: 1,000/km/ngày (tối đa 450,000 VNĐ/ nhân viên)

Hỗ trợ ăn uống: 25,000/ nhân viên/ ngày làm việc.

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Hỗ trợ khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hàng năm:1,000,000 / nhân viên làm việc chính thức từ 6 tháng trở lên. (được chi vào tháng 12 hàng năm)

Chúc mừng sinh con mới: 1,000,000/bé.

Chúc mừng đám cưới: 1,000,000 – 5,000,000/nhân viên. ( tùy vào thâm niên làm việc )

Chúc mừng sinh nhật: 1,000,000/nhân viên.

Có chế độ thăm hỏi nhân viên ốm đau.

