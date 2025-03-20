Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
- Hồ Chí Minh:
- 408 Cao Thắng, Phường 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giới thiệu, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của TAZA SKIN CLINIC
Hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động dịch vụ Spa.
Chăm sóc khách hàng
Luôn cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.
Ca 1: 8h00 – 18h00
Ca 2: 09h00 – 19h00
Chi Nhánh Nha Trang: 50 Đống Đa, Phường Tiến, TP Nha Trang
Chi Nhánh Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Chi Nhánh Thủ Đức HCM : 1146 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, HCM
Chi nhánh Quận 10: 408 Cao Thắng, Phương 12, Quận 10, TP HCM
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, sale....
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: laptop, tai nghe, tài khoản,...
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI