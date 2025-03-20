Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 408 Cao Thắng, Phường 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của TAZA SKIN CLINIC

Hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động dịch vụ Spa.

Chăm sóc khách hàng

Luôn cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh

Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.

Ca 1: 8h00 – 18h00

Ca 2: 09h00 – 19h00

Chi Nhánh Nha Trang: 50 Đống Đa, Phường Tiến, TP Nha Trang

Chi Nhánh Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Chi Nhánh Thủ Đức HCM : 1146 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, HCM

Chi nhánh Quận 10: 408 Cao Thắng, Phương 12, Quận 10, TP HCM

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, linh hoạt, nhiệt huyết, yêu thích công việc ngành spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, sale....

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: laptop, tai nghe, tài khoản,...

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

