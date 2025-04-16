Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 1020 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kinh doanh, tiếp thị và phát triển thị trường đảm bảo đạt mục tiêu doanh số theo Tháng/Quý/Năm;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Biết lái xe ô tô (bằng B1 trở lên).
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 30.000.000 đồng trở lên, căn cứ theo năng lực thực tế;
000.000 – 30.000.000 đồng
Hưởng lương doanh số và Thưởng Quý, thưởng Năm theo quy chế lương của Công ty;
Ưu tiên: Các ứng viên đã làm việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xe máy, xe điện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công thương Đồng Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 40 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

