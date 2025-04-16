Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1020 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kinh doanh, tiếp thị và phát triển thị trường đảm bảo đạt mục tiêu doanh số theo Tháng/Quý/Năm;

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Biết lái xe ô tô (bằng B1 trở lên).

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 30.000.000 đồng trở lên, căn cứ theo năng lực thực tế;

Hưởng lương doanh số và Thưởng Quý, thưởng Năm theo quy chế lương của Công ty;

Ưu tiên: Các ứng viên đã làm việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xe máy, xe điện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh

