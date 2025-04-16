Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 1020 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Kinh doanh, tiếp thị và phát triển thị trường đảm bảo đạt mục tiêu doanh số theo Tháng/Quý/Năm;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Biết lái xe ô tô (bằng B1 trở lên).
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000 – 30.000.000 đồng trở lên, căn cứ theo năng lực thực tế;
Hưởng lương doanh số và Thưởng Quý, thưởng Năm theo quy chế lương của Công ty;
Ưu tiên: Các ứng viên đã làm việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xe máy, xe điện;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
