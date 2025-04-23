Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 1205, tầng 12, Cao ốc Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tập trung phát triển doanh số và thị phần phụ gia, nguyên liệu thực phẩm chuyên biệt cho ngành thịt chế biến.

Tiếp nhận khách hàng hiện có để duy trì và mở rộng mối quan hệ (B2B) với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến từ thịt.

Tiếp cận, tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất giải pháp cải thiện bảo quản, kết cấu và cải thiện chất lượng sản phẩm thịt chế biến.

Xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu phát triển doanh số trong lĩnh vực thịt chế biến, góp phần vào sự tăng trưởng của công ty.

Báo cáo công việc và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo hiệu quả bán hàng và dịch vụ kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh học hoặc ngành liên quan.

Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh B2B ngành thực phẩm, ưu tiên có kinh nghiệm với phụ gia thực phẩm ngành thịt chế biến.

Có Kiến thức chuyên sâu về phụ gia trong thịt chế biến: chất kết dính, bảo quản, chất tạo cấu trúc, tạo màu,...

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn và đàm phán tốt với khách hàng doanh nghiệp.

Trung thực, chân thành, có đam mê với công việc kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thịt chế biến.

Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày khi có yêu cầu.

Mức lương từ 15.000.000-30.000.000 , xét tăng lương định kỳ

Mức lương từ 15.000.000-30.000.000 , xét tăng lương định kỳ

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Phụ cấp hấp dẫn: xăng xe, điện thoại, đồng phục, cơm trưa, công tác phí.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ phát triển cá nhân

Cơ hội tiếp cận với các đối tác, khách hàng lớn trong ngành thịt chế biến, mở rộng mối quan hệ và kinh nghiệm khi làm việc với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

Chính sách thưởng doanh số hấp dẫn theo quy định của công ty

Nghỉ phép năm và các phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách công ty

Thời gian làm việc : 8h00 – 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6) OFF T7, CN

