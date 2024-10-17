Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21/62 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Giới thiệu các tổ hợp Giải pháp xử lý không khí diệt khuẩn - Khí tươi sạch từ Tâp đoàn MỸ, Giải pháp toàn diện xử lý nước công nghệ cao được nhập khẩu nguyên chiếc từ: Mỹ, Châu Âu trên tất cả các kênh, GT, MT, E – Comerre,

Phát triển đa kênh bán hàng phù hợp với sản phẩm, hệ thống đối tác

Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng khách hàng của công ty, nhận nhiệm vụ kinh doanh từ cấp trên.

Chủ động đề xuất các cơ chế và doanh số bán hàng với công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Chủ động trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể. Chủ động lập các kế hoạch công việc hàng ngày, tuần và tháng.

Đam mê công nghệ mới, yêu thích công việc liên quan tới các sản phẩm sức khỏe, nước và không khí.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm lĩnh vực lọc nước và nội thất

Nhanh nhẹn, chịu khó, trách nhiệm, có khả năng chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm bán hàng, Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng và kỹ năng Training cho hệ thống.

Có trang bị phương tiện đi lại và thuộc đường phố Hà Nội

Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo bán hàng

Quyền Lợi Được Hưởng

Chuyên viên bộ phận phát triển Kinh doanh: Lương cứng thỏa thuận theo năng lực và trách nhiệm

Thu nhập chuyên viên cơ bản từ 15 - 30 triệu + % Hoa hồng( tùy năng lực & không giới hạn ) tổng thu nhập 30 – 40 triệu/ tháng.

Chế độ khác Lễ, tết, cuối năm theo các chính sách công ty

Được đào tạo toàn diện về Bán sản phẩm, mô hình của hãng, kỹ năng Telesale và tiếp thị sản phẩm.

Được hưởng các khoản trợ cấp xăng, điện thoại, và các khoản trợ cấp khác theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty

Được hưởng các chế độ theo quy định Lễ, tết, bảo hiểm.

Được tham gia các buổi đào tạo, tiếp cận với các thông tin, mô hình tiên tiến từ các tập đoàn quốc tế mà công ty làm đại diện

Cách Thức Ứng Tuyển

