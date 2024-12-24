Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Đường 3.1 Khu đô Thị Gamuda Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm của công ty ( Sản phẩm ARGABETA và 1 số dòng sản phẩm công ty đang kinh doanh)

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng

Tìm kiếm và thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Sử dụng Email Marketing để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm hiểu.

Liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng từ dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm được, nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi.

Chăm sóc khách hàng

Chủ động liên hệ với khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ để theo dõi tình hình và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Giải quyết nhanh chóng các thắc mắc hoặc phàn nàn của khách hàng, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Theo dõi thời gian hợp đồng và đề xuất phương án phù hợp khi khách hàng tái ký hợp đồng.

Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho cả khách hàng mới và khách hàng lâu năm, khuyến khích họ tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng cũ có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ hoặc sản phẩm.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, ưu đãi dịp lễ, tri ân khách hàng...

Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng khi có cơ hội từ công ty.

Lưu trữ dữ liệu và lập báo cáo công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp với cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý kinh doanh và cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketting, hoặc các nghành liên quan

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

• Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

• Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 6 tháng trở lên.

• Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- ( 8tr-10tr Lương cứng + % doanh số)

- Lương tháng 13

- Được hỗ trợ ccdc...để thực hiện công việc

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH

