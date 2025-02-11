Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 2 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Mô tả công việc
- Tiếp đón khách hàng có nhu cầu đặt Tiệc cưới / Sự kiện / Hội nghị…
- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách đặt các gói dịch vụ Tiệc cưới/ Sự kiện / Hội nghị...
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình diễn ra Tiệc/ Sự kiện...
- Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng với khách hàng ...
Địa điểm làm việc:Cs1:Số 2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm;
Thời gian làm việc 8h – 17h các ngày. Nghỉ 1 ngày/tuần
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
- Nam/ nữ; ngoại hình cân đối, ưa nhìn.
- Giao tiếp tốt, không giọng địa phương
- Trung thực, nhạy bén, nhiệt huyết và yêu nghề bán hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale;
Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Lương cứng thử việc 8tr (sau thử việc lương cứng 6tr + thưởng doanh số + thưởng KPI (Thu nhập không giới hạn 20-30tr/tháng)
- Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
- Có các chế độ phúc lợi lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng năm...;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
