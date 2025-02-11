Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Mô tả công việc

- Tiếp đón khách hàng có nhu cầu đặt Tiệc cưới / Sự kiện / Hội nghị…

- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách đặt các gói dịch vụ Tiệc cưới/ Sự kiện / Hội nghị...

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình diễn ra Tiệc/ Sự kiện...

- Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng với khách hàng ...

Địa điểm làm việc:Cs1:Số 2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm;

Thời gian làm việc 8h – 17h các ngày. Nghỉ 1 ngày/tuần

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

- Nam/ nữ; ngoại hình cân đối, ưa nhìn.

- Giao tiếp tốt, không giọng địa phương

- Trung thực, nhạy bén, nhiệt huyết và yêu nghề bán hàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale;

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Lương cứng thử việc 8tr (sau thử việc lương cứng 6tr + thưởng doanh số + thưởng KPI (Thu nhập không giới hạn 20-30tr/tháng)

- Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

- Có các chế độ phúc lợi lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng năm...;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

