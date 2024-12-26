Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Quận 12 (Khu vực Công Ty Phần Mềm Quang Trung), Quận 12
- KCN Tân Phú Trung , Lô TT1, Đường D2, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Kiểm soát các chi phí nhân công bên ngoài của đội xe hằng tháng
Tổng hợp dự toán chi phí vận hành đội xe theo tháng, ban hành các chính sách chung của công ty cho đội vận tải; khảo hạch.
Lên phương án team building và đề xuất chi phí triển khai;
Sắp xếp ca làm việc cho điều phối theo tháng;
Địa điểm làm việc:
+ Địa điểm làm việc : KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi.
+ Kế thoạch công ty 2 tháng nữa sẽ chuyển văn phòng về Quận 12 (Khu vực Công Ty Phần Mềm Quang Trung)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc sales admin
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề;
Có tinh thần trách nhiệm, tinh thần đội nhóm, sẵn sàng tìm ra và giải quyết vấn đề;
Tích cực, chủ động trong công việc, hòa
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền cơm;
Khám sức khỏe định kỳ
Teambuilding du lịch hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý;
Tea break hằng tuần và các chính sách phúc lợi khác
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI