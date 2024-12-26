Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 12 (Khu vực Công Ty Phần Mềm Quang Trung), Quận 12 - KCN Tân Phú Trung , Lô TT1, Đường D2, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kiểm soát các chi phí nhân công bên ngoài của đội xe hằng tháng

Tổng hợp dự toán chi phí vận hành đội xe theo tháng, ban hành các chính sách chung của công ty cho đội vận tải; khảo hạch.

Lên phương án team building và đề xuất chi phí triển khai;

Sắp xếp ca làm việc cho điều phối theo tháng;

Địa điểm làm việc:

+ Địa điểm làm việc : KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi.

+ Kế thoạch công ty 2 tháng nữa sẽ chuyển văn phòng về Quận 12 (Khu vực Công Ty Phần Mềm Quang Trung)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc sales admin

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề;

Có tinh thần trách nhiệm, tinh thần đội nhóm, sẵn sàng tìm ra và giải quyết vấn đề;

Tích cực, chủ động trong công việc, hòa

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản (theo năng lực): 15 - 30 triệu

Phụ cấp tiền cơm;

Khám sức khỏe định kỳ

Teambuilding du lịch hằng năm;

Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý;

Tea break hằng tuần và các chính sách phúc lợi khác

Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin