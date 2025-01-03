Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PEGA HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PEGA HOLDINGS
- Hồ Chí Minh:
- 250 Bình Thới, Quận 11, Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tiếp nhận phạm vi bán hàng từ Trưởng Nhóm/ Quản lý bán hàng.
Thay mặt Công ty thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng. Giới thiệu và tư vấn khách hàng về sản phẩm của Công ty.
Duy trì, cũng cố và phát triển số lượng khách hàng tiềm năng trên phạm vi quản lý.
Tiếp nhận đơn hàng, gửi báo giá đến khách hàng.
Hoàn thành doanh số được giao từ cấp Quản lý theo kế hoạch tháng, quý, năm.
Hối thúc công nợ thanh toán cho công ty.
Nhiệm vụ phụ:
Thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty trên phạm vi quản lý.
Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng trên phạm vi quản lý nhằm mang lại doanh thu.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành thống kê, quản trị kinh doanh,…
Có 1-2 năm kinh nghiệmsale bán hàng trong tất cả ngành hàng, ưu tiên B2B
Giao tiếp.
Xử lý tình huống.
Chịu được áp lực công việc cao.
Am hiểu các lĩnh vực kinh doanh hoặc tiếp thị.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhHà Nội
