Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABAY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sabay, số 38 Cộng Hòa, Phuơng 4, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nhận Data từ bộ phận Marketing, chăm sóc và ký hợp đồng

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội, v.v.

Tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược bán hàng hiệu quả

Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành: BĐS, Quản trị nhà hàng khách sạn, Bảo hiểm,Dịch vụ...

Ngoại ngữ khá (Tiếng Anh) là lợi thế kinh doanh.

Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Drive, ... ).

Có khả năng tư duy, kỹ năng bán hàng, sắp xếp công việc.

Chủ động công việc, siêng năng, trung thực; có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABAY HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.5tr, + hoa hồng + thưởng doanh thu. Thực nhận từ 15 -30 triệu

Được đào tạo chuyên nghiệp, nhanh chóng

Lộ trình phát triển và thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

Lương thưởng và hoa hồng hấp dẫn, được chi trả nhanh chóng ( trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Làm giờ hành chính, theo quy định.

Thưởng sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tháng 13.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABAY HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin