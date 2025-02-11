Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khám phá và tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong khu vực được phân bổ.

- Xây dựng mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

- Tư vấn bán hàng: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.

- Quản lý quá trình bán hàng: Theo dõi và quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ khâu tiếp cận đến khi hoàn tất giao dịch.

- Phát triển thị trường: Xây dựng mạng lưới khách hàng và không ngừng mở rộng thị trường.

- Duy trì sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của công ty.

- Đánh giá và báo cáo: Thường xuyên đánh giá kết quả kinh doanh và báo cáo cho cấp quản lý.

- Độ tuổi: Nam/Nữ từ 23-35 tuổi.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng.

- Tính cách: Năng động, nhiệt huyết và đam mê công việc kinh doanh.

- Ưu tiên:Có kinh nghiệm trong ngành lốp xe và dầu nhớt là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương và thưởng cạnh tranh, lên đến 30 triệu VNĐ/tháng.

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Cơ hội phát triển: Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong công ty.

- Chế độ phúc lợi: Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI

