Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khám phá và tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong khu vực được phân bổ.
- Xây dựng mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng.
- Tư vấn bán hàng: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.
- Quản lý quá trình bán hàng: Theo dõi và quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ khâu tiếp cận đến khi hoàn tất giao dịch.
- Phát triển thị trường: Xây dựng mạng lưới khách hàng và không ngừng mở rộng thị trường.
- Duy trì sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của công ty.
- Đánh giá và báo cáo: Thường xuyên đánh giá kết quả kinh doanh và báo cáo cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam/Nữ từ 23-35 tuổi.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng.
- Tính cách: Năng động, nhiệt huyết và đam mê công việc kinh doanh.
- Ưu tiên:Có kinh nghiệm trong ngành lốp xe và dầu nhớt là một lợi thế lớn.
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương và thưởng cạnh tranh, lên đến 30 triệu VNĐ/tháng.
- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
- Cơ hội phát triển: Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong công ty.
- Chế độ phúc lợi: Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY THÁI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà Qunimex, số 28 đường Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

