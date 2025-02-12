Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

• Bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng (Bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghiệp khoa học công nghệ cao...).

• Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành công nghệ sinh học, điện tử y sinh, kinh tế...

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương từ 15 -25 triệu trở lên ( Lương cố định + thưởng doanh số bán hàng)

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

• Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.

• Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

• Các phúc lợi khác: Lễ, tết, du lịch, sinh nhật

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: 267/215 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên

