Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 267/215 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
• Bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng (Bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghiệp khoa học công nghệ cao...).
• Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành công nghệ sinh học, điện tử y sinh, kinh tế...
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương từ 15 -25 triệu trở lên ( Lương cố định + thưởng doanh số bán hàng)
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
• Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.
• Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
• Các phúc lợi khác: Lễ, tết, du lịch, sinh nhật
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh: 267/215 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM
Địa điểm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên
