Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/8 Thành Thái, P.4 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách.

- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các khách hàng.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ.

- Lên dự trù hàng hoá hàng tháng, quý & năm.

- Tham gia các chuyến đi công tác, các hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ từ Đại học trở lên, y dược, điện tử y sinh, công nghệ sinh học, kinh tế ...

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt.

- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.

- Có khả năng đi công tác tại các tỉnh, biết lái xe hơi là một lợi thế.

- Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, and Powerpoint.

Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và tổng thu nhập cao.

- Được đào tạo 100% kiến thức: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sales, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương lượng...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

- Được đóng BHXH, YT, TN.

- Được mua BH sức khỏe hằng năm.

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha

