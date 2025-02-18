Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51/8 Thành Thái, P.4 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách.
- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các khách hàng.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ.
- Lên dự trù hàng hoá hàng tháng, quý & năm.
- Tham gia các chuyến đi công tác, các hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Đại học trở lên, y dược, điện tử y sinh, công nghệ sinh học, kinh tế ...
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt.
- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.
- Có khả năng đi công tác tại các tỉnh, biết lái xe hơi là một lợi thế.
- Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, and Powerpoint.

Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và tổng thu nhập cao.
- Được đào tạo 100% kiến thức: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sales, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương lượng...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được đóng BHXH, YT, TN.
- Được mua BH sức khỏe hằng năm.
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 881 Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

