Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha
- Hồ Chí Minh:
- 51/8 Thành Thái, P.4 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách.
- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các khách hàng.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ.
- Lên dự trù hàng hoá hàng tháng, quý & năm.
- Tham gia các chuyến đi công tác, các hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt.
- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.
- Có khả năng đi công tác tại các tỉnh, biết lái xe hơi là một lợi thế.
- Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, and Powerpoint.
Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo 100% kiến thức: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sales, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương lượng...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được đóng BHXH, YT, TN.
- Được mua BH sức khỏe hằng năm.
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế An Pha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI