Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 8/34/6/12 đường Thạnh Xuân 40, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực MỸ PHẨM
- Năng động, trung thực, chủ động.
- Cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ , trung thực, năng động.
- Tốt nghiệp trình độ 12/12 trở lên
- Năng động, trung thực, chủ động.
- Cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ , trung thực, năng động.
- Tốt nghiệp trình độ 12/12 trở lên
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương net : 12 triệu - 15 triệu ( lương cứng + phụ cấp )
- Tổng thu nhập : 15 triệu - 30 triệu ( bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng cao của tháng, quý, năm )
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Hưởng 12 ngày phép năm khi ký hợp đồng làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc
- Thưởng Tết lương tháng 13 và thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả làm việc.
- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Tổng thu nhập : 15 triệu - 30 triệu ( bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng cao của tháng, quý, năm )
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Hưởng 12 ngày phép năm khi ký hợp đồng làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc
- Thưởng Tết lương tháng 13 và thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả làm việc.
- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI