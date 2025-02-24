Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8/34/6/12 đường Thạnh Xuân 40, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực MỸ PHẨM

- Năng động, trung thực, chủ động.

- Cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ , trung thực, năng động.

- Tốt nghiệp trình độ 12/12 trở lên

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương net : 12 triệu - 15 triệu ( lương cứng + phụ cấp )

- Tổng thu nhập : 15 triệu - 30 triệu ( bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng cao của tháng, quý, năm )

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Hưởng 12 ngày phép năm khi ký hợp đồng làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc

- Thưởng Tết lương tháng 13 và thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả làm việc.

- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Skin Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin