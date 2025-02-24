Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yue Fong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tên Lửa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Duy trì và phát triển kênh kinh doanh bằng cách thiết lập các mối quan hệ với các nhà thầu Xây dựng, Cơ điện , công ty tư vấn thiết kế và các đơn vị tích hợp hệ thống.

- Phát triển và lên chiến lược, kế hoạch thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh do Ban Giám đốc đề ra.

- Theo dõi, chăm sóc, xử lý các vấn đề từ các khách hàng chiến lược.

- Lên các phương án tiếp cận khách hàng, phương án kinh doanh sản phẩm cáp Premium-Line, phương án lập các đội kinh doanh (dưới sự đồng ý của Ban giám đốc) trong hệ thống kênh Dự án.

- Nhận định các cơ hội, biết cách tư vấn các điểm kỹ thuật, chuẩn bị các đề xuất và thương lượng với khách hàng để chốt được hợp đồng.

- Hoàn thành các báo cáo tuần / tháng theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Sản phẩm: Hạ tầng cáp, Cáp Viễn Thông

- Thời gian làm việc: T2-T6từ 8:00 AM đến 17: 00 PM ( Linh hoạt )

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành, ưu tiên ngành điện, điện tử viễn thông.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật các sản phẩm điện, điện nhẹ….

- Trao đổi lưu loát, giao tiếp cá nhân, thuyết trình, xử lý vấn đề và quản lý dự án.

- Nỗ lực làm việc lâu dài với công ty tối thiểu 2 năm

- Khả năng làm việc tốt ở môi trường độc lập hoặc trong đội nhóm.

- Sắp xếp được thời gian để đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Yue Fong Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 – 30 (thỏa thuận theo năng lực)

- Hưởng đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

- Du lịch hằng năm theo qui đinh công ty (nếu đạt doanh thu)

- Cơ hội để được tham gia vào nhà máy sản xuất cáp hàng đầu

- Lương tháng 13 (nếu đạt chỉ tiêu) và thưởng theo giá trị hợp đồng thực hiện

- Phụ cấp công tác (Nếu có)

- Có chính sách thưởng theo từng hợp đồng đạt được.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yue Fong

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yue Fong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.