Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 56 đường 23 KĐT Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

• Tiếp nhận, trao đổi với khách hàng được cung cấp bởi marketing , liên hệ chào bán dịch vụ của công ty đến khách hàng.
• Thực hiện nhắn tin trên phần mềm pancake giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng
• Nhận biết, năm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ phù hợp
• Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin của khách hàng
• Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CĐ/ĐH (Nếu Có)
Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm sẽ là một lợi thế)
- Tinh thân và thái độ tốt, chăm chỉ, tư duy nhanh nhẹn, năng động có tinh thân trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Đam mê kiếm tiền, có định hướng mục tiêu phát triển cụ thế
- Khả năng giao tiếp lưu loát
- Độ tuổi từ 2k3-99

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo năng lực từ 5tr500 triệu đến 6650 triệu + hoa hồng +thưởng(sao, contest, nóng,...), Thu nhập cạnh tranh (từ 15 triệu đến 35 triệu/tháng)
- Có cơ hội phát triển thăng tiến lên các vị trí cao
- Được cung cấp nguồn Data khách hàng tiêm năng
- Được đào tạo chuyên nghiệp từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm
PHÚC LỢI KHÁC:
- Thưởng các ngày lễ lớn và tháng lương 13
- Được tham gia đây đú BHXH theo quy định luật lao động
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động teambuilding gắn kết cộng đông, các hoạt động vui chơi giái trí cho nhân viên.
- Đăng ký nghỉ linh hoạt 4 ngày tùy chọn trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 đường 23 KDT Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

