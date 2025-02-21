Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 334 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Gọi điện tiếp thị và chăm sóc khách hàng theodata công ty cung cấp;

- Nhận lịch đặt booking từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ; ; chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ;

- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng qua các kênh, nền tảng;

- Hỗ trợ, đồng hành cùng các giải đấu golf;

- Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nữ, ngoại hình ưa nhìn;

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Có kinh nghiệm làm về bán hàng, golf, du lịch hoặc dịch vụ là một lợi thế;

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Hàn, Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

- Lương cứng từ 7-10 triệu. Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu;

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2- Thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật ( 2 ca làm việc: 8h -17h30 hoặc 8h30 - 18h; nghỉ trưa 1.5h);

- Thưởng tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng Team;

- Đóng BHXH đầy đủ, Team Building 2 lần/năm và các hoạt động gắn kết hàng tháng;

- Được đào tạo về tư duy làm dịch vụ và tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp;

- Được đào tạo bài bản cho người chưa có kinh nghiệm;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 334 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 2 - Thứ 6 (Từ 08:00 đến 17:30 hoặc từ 08:30 đến 18:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin