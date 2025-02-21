Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 334 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Gọi điện tiếp thị và chăm sóc khách hàng theodata công ty cung cấp;
- Nhận lịch đặt booking từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ; ; chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ;
- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng qua các kênh, nền tảng;
- Hỗ trợ, đồng hành cùng các giải đấu golf;
- Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nữ, ngoại hình ưa nhìn;
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Có kinh nghiệm làm về bán hàng, golf, du lịch hoặc dịch vụ là một lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Hàn, Tiếng Trung.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Có kinh nghiệm làm về bán hàng, golf, du lịch hoặc dịch vụ là một lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Hàn, Tiếng Trung.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Lương cứng từ 7-10 triệu. Tổng thu nhập từ 12 - 35 triệu;
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2- Thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật ( 2 ca làm việc: 8h -17h30 hoặc 8h30 - 18h; nghỉ trưa 1.5h);
- Thưởng tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng Team;
- Đóng BHXH đầy đủ, Team Building 2 lần/năm và các hoạt động gắn kết hàng tháng;
- Được đào tạo về tư duy làm dịch vụ và tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp;
- Được đào tạo bài bản cho người chưa có kinh nghiệm;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 334 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 2 - Thứ 6 (Từ 08:00 đến 17:30 hoặc từ 08:30 đến 18:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF
