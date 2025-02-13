Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực thương mại tổng hợp (điện tử, nhựa, phụ tùng ô tô,...), đang tìm kiếm một nhân sự kinh doanh năng động, có khả năng nghiên cứu thị trường và xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.



Mô tả công việc:

・Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin và viết báo cáo

・Hoạt động bán hàng (xây dựng mạng lưới tốt với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác)

・Tiếp nhận đơn hàng, đặt hàng và chuẩn bị báo giá

・Hoạt động thương mại (nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, xác nhận điều kiện và điều khoản thương mại)

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tiếng Nhật: Trình độ N2 trở lên

・Tiếng Anh: Kỹ năng đọc và viết

・Nam hoặc Nữ, không quá 30 tuổi

・Khả năng thực hiện nghiên cứu thị trường cho nhiều loại sản phẩm, đồng thời gắn bó lâu dài và có khả năng xây dựng thông tin hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs Thì Được Hưởng Những Gì

・Mức lương cạnh tranh: 20-35 triệu VNĐ (Gross)

・Lương tháng 13, thưởng hiệu quả

・Môi trường làm việc hiện đại, yên tĩnh tại Thảo Điền

・Phúc lợi hấp dẫn: Bảo hiểm, du lịch, trợ cấp,...

・Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin