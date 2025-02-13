Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
- Hồ Chí Minh:
- Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực thương mại tổng hợp (điện tử, nhựa, phụ tùng ô tô,...), đang tìm kiếm một nhân sự kinh doanh năng động, có khả năng nghiên cứu thị trường và xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.
Mô tả công việc:
・Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin và viết báo cáo
・Hoạt động bán hàng (xây dựng mạng lưới tốt với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác)
・Tiếp nhận đơn hàng, đặt hàng và chuẩn bị báo giá
・Hoạt động thương mại (nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, xác nhận điều kiện và điều khoản thương mại)
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
・Tiếng Anh: Kỹ năng đọc và viết
・Nam hoặc Nữ, không quá 30 tuổi
・Khả năng thực hiện nghiên cứu thị trường cho nhiều loại sản phẩm, đồng thời gắn bó lâu dài và có khả năng xây dựng thông tin hiệu quả
Tại Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs Thì Được Hưởng Những Gì
・Lương tháng 13, thưởng hiệu quả
・Môi trường làm việc hiện đại, yên tĩnh tại Thảo Điền
・Phúc lợi hấp dẫn: Bảo hiểm, du lịch, trợ cấp,...
・Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
