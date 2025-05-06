Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mariana Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 38 Triệu

Mức lương 15 - 38 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Pha Lan Office Building, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm du lịch của công ty;

Thăm dò ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (Chất lượng, dịch vụ, giá cả,...);

Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả…);

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng.

Nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi;

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nghiêm túc, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng là một lợi thế;

Có kinh nghiệm sale, bán hàng gói du lịch là một lợi thế để đàm phán lương hấp dẫn hơn vàthu nhập cao;

Có tinh thần cầu tiến & ý thức, trách nhiệm cá nhân;

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Lương cứng:7,100,000 vnđ - 8.500.000 vnđ.Không phụ thuộc doanh số

Thu nhập:Thưởng nóng + Phụ cấp + % Hoa hồng cao. Lên đến15.000.000 vnđ - 35.000.000 vnđ(tuỳ theo năng lực và sự cố gắng);

Được đào tạo bài bản, chi tiết, tận tình từ các Quản lý và Giám đốc có nhiều năm kinh nghiệm.

Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc;

Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, ...theo quy định của Nhà nước;

Ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia các hoạt động Team building, camping, nghỉ dưỡng, du lịch theo chương trình của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động, đồng đội trẻ trung - hoà đồng.

