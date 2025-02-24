Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 8 Phan Đình Giót, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tìm kiếm và nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đồng thời xây dựng niềm tin của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm của Hanwha Life.
Hanwha Life
Đưa ra kế hoạch, giải pháp kinh tế phù hợp và thiết lặp lịch hẹn với khách hàng.
Mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng.
Thiết lập mục tiêu kinh doanh cho công ty.
Tìm kiếm và tư vấn bảo hiểm cho khách hàng tiềm năng
Thamgia buổi huấn luyên đầu vào 3 ngày và các khoá huấn luyện kỹ năng hàng tuần sau khi bắt đầu làm việc chính thức.
Thời gian làm việc linh hoạt
:
Thời gian làm việc:Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian làm việc:
Buổi sáng:8:30– 12:00
Buổi sáng:
Buổi chiều:13:30 - 17:00
Buổi chiều:

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ đủ 25 tuổi trở lên.
Không yêu cầu bằng cấp.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không yêu cầu ngoại hình.
Có kinh nghiệm lĩnh vực: nhân sự, kinh doanh, quản lý, công viên chức là 1 lợi thế
Kỹ Năng
- Giao tiếp
- Xử lý tình huống
- Làm việc độc lập
- Làm việc theo nhóm
Thái độ làm việc:
- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.
- Siêng năng, say mê với công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có định hướng, yêu thích làm việc trong bộ phận kinh doanh.
- Có định hướng trở thành trưởng nhóm/ban kinh doanh.
Hồ sơ cần chuẩn bị: CV tiếng Việt

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn: Từ 15 Triệu - 40 Triệu trở lên (hoặc hơn) tùy theo năng lực
Được tiếp xúc trực tiếp với số lượng đông đảo các Doanh nhân, Lãnh đạo, Chuyên gia tài chính.
Được huấn luyện chuyên nghiệp.
Được đào tạo miễn phí những kiến thức về kinh doanh, nghề bảo hiểm, giao tiếp.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều mối quan hệ.
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Làm việc trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh.
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước.
Hỗ trợ trang phục chuyên nghiệp, thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

