Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JIT - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kỹ sư Bán hàng có động lực cao và am hiểu về kỹ thuật để gia nhập đội ngũ năng động của chúng tôi.

Ứng viên lý tưởng sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bằng cách cung cấp chuyên môn kỹ thuật và giải pháp cho khách hàng trong ngành điện tử.

Vị trí này bao gồm việc đi công tác thường xuyên, cả trong và ngoài nước.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xác định và phát triển các cơ hội kinh doanh mới trong ngành điện tử.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và trình diễn sản phẩm cho khách hàng.

Tập trung vào các nhóm sản phẩm về thiếc hàn và keo dán điện tử.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Cơ điện tử, Hóa chất hoặc các ngành liên quan.

Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, ưu tiên trong ngành điện tử.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JIT - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động Việt Nam

Lương cố định: 15 - 20 triệu

Thưởng: dựa trên hợp đồng bán hàng và phụ cấp đi lại

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội đào tạo và cả trong nước và ngoài nước

