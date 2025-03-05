Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125/137 Nguyễn Xí, P13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Trở thành người địa phương (online) để tư vấn cho khách hàng các dịch vụ vui chơi, lưu trú, ăn uống tại Phan Thiết.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty đến khách hàng.

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Chăm sóc và phát triển khách hàng của công ty.

Chăm sóc và phát triển hệ thống đại lý + CTV của công ty.

Được cung cấp khách hàng, và thực hiện tư vấn khách trên zalo, fanpage,tiktok,...

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các nghành tài chính, kinh tế, MKT, du lịch, nhà hàng khách sạn,...

Tự tin trong giao tiếp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực.

Ưu tiên ứng viên có đam mê du lịch, có kiến thức về các điểm đến du lịch trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-30tr/tháng

Mức lương cứng 6-10tr, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thu nhập từ hoa hồng từ 5-20-30tr/tháng (không giới hạn).

Được sử dụng dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác của công ty với giá ưu đãi cho CBNV.

Được cung cấp chỗ nghỉ khi lưu trú công tác tại khu nghỉ dưỡng.

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, thưởng quý, thưởng năm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13 theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL

