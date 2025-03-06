Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Ánh Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Công ty chúng tôi cần tuyển thêm Quản lý bán hàng tại các khu vực:

TP. Hồ Chí Minh (SL: 02): Bao gồm tất cả các quận, huyện

Khu vực Miền Đông (SL: 01) : Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Khu vực Miền Tây (SL: 01) : Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang.

Các công việc chính:

- Xây dựng và phát triển thị trường, mở rộng độ phủ và tăng doanh số bán hàng.

- Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ, giám sát, đánh giá NVBH thuộc địa bàn quản lý.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng định kỳ tháng/quý/năm của khu vực phụ trách.

- Triển khai công tác bán hàng theo kế hoạch/quyết định đã được phê duyệt;

- Trực tiếp chỉ đạo, phân chia chỉ tiêu doanh số cho nhân sự khu vực phụ trách.

- Đề xuất các chương trình, hoạt động bán hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh

- Báo cáo kết quả hoạt động theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp ĐH / CĐ / TC.

-Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Quản Lý Bán hàng.

- Ưu tiên từng làm bán hàng bên hàng tiêu dùng, ngành Dược

-Am hiểu về thị trường, địa bàn

-Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

-Khả năng tư duy, phân tích, lý luận tốt.

- Trung thực, có kỹ năng quản lý

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Ánh Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản 12-18 triệu + Thưởng Doanh thu ( Thu nhập từ 15 - 40 triệu )

-Nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật hàng tuần. Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

-Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

-Lương, thưởng rõ ràng theo quy định của công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Ánh Dương Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin