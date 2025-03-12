Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà AS, 236

- 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng và chịu trách nhiệm về doanh số được giao đối với các sản phẩm của Công ty.
Phối hợp với trưởng phòng kinh doanh trong việc soạn thảo bảng chào giá và thuyết trình về sản phẩm của Công ty.
Tham gia đàm phán, thương thuyết và kiểm soát ký kết hợp đồng với khách hàng.
Thường xuyên chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Đi thị trường được giao để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các khúc mắc của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp.
Thu thập, tổng hợp dữ liệu về chính sách bán hàng, chính sách khách hàng của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.
Nắm bắt quy luật tương đối về giá bán, số lượng, doanh thu tiêu thụ của từng khách hàng và xu thế phát triển trong tương lai của các khách hàng này để có kế hoạch theo đuổi và tư vấn sản phẩm/ dịch vụ phù hợp.
Quản lý, tuyển dụng và phát triển đội nhóm. Thường xuyên tương tác, nắm bắt thông tin, hỗ trợ kịp thời các thành viên trong nhóm phụ trách.
Kịp thời phát hiện và phát triển khách hàng tiềm năng cũng như đưa ra các giải pháp cho các vấn đề thông qua các báo cáo và tổng hợp báo cáo của các nhân viên kinh doanh báo về.
Giám sát công nợ.
Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kinh doanh so với chỉ tiêu, kế hoạch được giao theo định kỳ hoặc đột xuất.
Bảo mật thông tin liên quan đến công việc phụ trách.
Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD Marketing, Quảng cáo… hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Ưu tiên kinh nghiệm Quảng cáo ngoài trời, tệp khách hàng B2B
Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo và thị trường quảng cáo ngoài trời.
Am hiểu về Marketing & Sale. Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm
Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể.
Khả năng phán đoán và đưa ra quyết định.
Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Khả năng làm việc độc lập; Khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 13 – 15 triệu + hoa hồng theo doanh số. Thu nhập không giới hạn (upto >40 triệu).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước
Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.
Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6 tòa nhà TMS, số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

