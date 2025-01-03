Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 978 Trường Chinh, phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Lập kế hoạch, lịch làm việc, triển khai kế hoạch, phân công công việc chỉ đạo, phối hợp, giám sát mọi hoạt động hàng ngày theo đúng chức năng và nhiệm vụ của phòng Sales.

Chịu trách nhiệm xây dựng, huấn luyện, đào tạo, quản lý và triển khai điều hành mọi hoạt động hàng ngày của phòng Sales.

Tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên thuộc phòng Kinh Doanh.

Nhìn nhận và đánh giá năng lực của từng nhân viên.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,...đối với nhân viên thuộc phòng Sales.

Xây dựng bảng đánh giá KPIs cho nhân viên thuộc phòng Sales.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được công ty giao và phân công cho phòng Sales.

Định hướng, xây dựng và phát triển các kênh Bán hàng theo phương thức: B2B; B2C; GT; MT; TMĐT đối với các sản phẩm, dịch vụ công ty kinh doanh.

Xây dựng, triển khai mô hình kinh doanh, chiến lược Bán hàng: B2B; B2C; GT; MT; TMĐT cho công ty theo định hướng số hóa.

Tìm kiếm, đàm phán và thỏa thuận giá cả cũng như chính sách bán hàng: B2B; B2C; GT; MT; TMĐT với các đối tác, khách hàng để hợp tác kinh doanh, quảng bá và phân phối các sản phẩm, dịch vụ công ty kinh doanh.

Quản lý giá bán, chi phí, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch khuyến mãi trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty

Thực hiện các công việc quản lý hàng tồn kho của các nhóm sản phẩm trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu của Phòng Sales đã được Giám đốc phòng ban và Ban giám đốc công ty phê duyệt.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế. Ưu tiên có kinh nghiệm và quan hệ với cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực FMCG.

Kinh nghiệm: có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm kinh doanh và có ít nhất 2 năm làm quản lý/ trưởng phòng kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng Sales đồng thời triển khai và duy trì mọi hoạt động của phòng thành các quy trình cụ thể theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO và phần mềm quản lý khách hàng CRM.

Có khả năng tổ chức, xây dựng , triển khai/ thực thi kế hoạch và giám sát bao quát toàn bộ công việc của phòng ban;

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Thật thà, trung thực, nhạy bén, sắc sảo, mẫn cán, tinh thần trách nhiệm cao trước các công việc thuộc trách nhiệm của mình, hoàn thành và báo cáo công việc đúng hạn;

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương hấp dẫn (Được thỏa thuận theo năng lực)

Được cấp công cụ làm việc theo tiêu chuẩn công việc

Môi trường làm việc hiện đại, năng động;

Đảm bảo chế độ đối với NLĐ đúng luật Lao động;

Được hưởng chế độ phúc lợi, thưởng theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin