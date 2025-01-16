Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Meijin Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên TikTok, làm quen với các sản phẩm khác nhau của công ty

Tạo không khí sôi động, tương tác trực tiếp với khách hàng.

Chuẩn bị kịch bản, sản phẩm và phối hợp với team Media trước mỗi buổi livestream.

Viết nội dung cho bài đăng trên mạng xã hội, kịch bản livestream và video quảng cáo.

Nắm bắt xu hướng mới, tạo nội dung sáng tạo và thu hút.

Phối hợp với team để xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Quay và dựng video quảng bá sản phẩm, hậu trường, chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học trở lên

Có ngoại hình sáng, tự tin giao tiếp trước ống kính

Nhiệt huyết, chăm chỉ và có đam mê với công việc livestream.

Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo và nắm bắt xu hướng nhanh nhạy.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong team.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream, content, video editing.

Tại Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Meijin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15-40 triệu (có thể thỏa thuận thêm tùy vào năng lực)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học tập và phát triển

Nghỉ phép 12 ngày/ năm khi đủ điều kiện theo luật Lao động

Được hưởng chính sách du lịch định kỳ theo quy định công ty

Thưởng lương tháng thứ 13

Đóng BHXH sau khi kí HĐLĐ chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp, tử tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Meijin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin