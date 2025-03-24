Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Imbe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 52 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty (nước uống giấm Hongcho Hàn Quốc các vị, thạch hoa quả o'food.....)

Tìm kiếm, mở rộng thị trường, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Chào hàng, mang sản phẩm đến giới thiệu cho khách hàng mới

Lên kế hoạch thị trường cụ thể

Đi thị trường, gặp gỡ khách hàng (tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại về đổi trả sản phẩm, về dịch vụ, chất lượng...)

Chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới.

Xúc tiến kí hợp đồng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.

Lập báo cáo công việc hàng tuần theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc, khả năng giao tiếp tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường, ưu tiên các ứng viên trong ngành dược mỹ phẩm

Ứng viên từ 22 đến dưới 40 tuổi.

Chịu được áp lực cao, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.

Tại Công Ty TNHH Imbe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu: từ 10 triệu đến 35 triệu++/tháng (Lương + phụ cấp + thưởng doanh thu, thưởng quý, thưởng năm)

Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng.

Được đào tạo huấn luyện đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong nghề mỹ phẩm

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó

Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Imbe Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin