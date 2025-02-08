Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
- Hà Nội:
- 434 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu
Làm việc tại 436 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiếp nhận phân bổ chỉ tiêu doanh số của phòng (sản phẩm ô tô con từ 5-7 chỗ thương hiệ Mitsubishi)
sản phẩm ô tô con từ 5-7 chỗ thương hiệ Mitsubishi
Đốc thúc hoàn thành công nợ giao dịch bán hàng
Tham gia hỗ trợ các hoạt động bán hàng của nhân viên nếu có
Xử lý khiếu nại phát sinh từ các giao dịch của phòng
Báo cáo hoạt động kinh doanh theo yêu cầu từ Ban Giám đốc
Đào tạo, huấn luyện nhân sự phòng mình và tham gia đào tạo từ hãng và Đại lý
Chủ động tuyển dụng TVBH theo định biên công ty
Tổng thu nhập từ 15-45 triệu (thưởng đầu xe, giá trị gia tăng, hoa hồng ngân hàng, đăng ký,...)
Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoặc các Ứng viên đã có thâm niên bán hàng từ 3-4 năm có doanh số tốt ở các hãng xe ô tô con (Hyundai, Kia, Toyota, Mitsubishi,...)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng - MKT quản lý ngành ô tô, bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng
Có mong muốn gia tăng thu nhập, có mục tiêu thăng tiến lên vị trí cao hơn
Khả năng giao tiếp tốt, có tư duy kinh doanh
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.
Khả năng truyền lửa, tạo động lực cho nhân viên
Chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 100% hoa hồngngân hàng, đăng ký đăng kiểm lưu hành xe
Hưởng các khoản thưởng vượt cho quản lý, phòng...
Hưởng khoản thưởng đầu xe, GTGT của quản lý...
Khám sức khỏe định kỳ01 năm/ 01 lần
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, có đội nhóm hỗ trợ
Có lộ trình thăng tiến lên vị trí cao hơn rõ ràng
Team Buliding tối thiểu 01 năm/ 01 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI