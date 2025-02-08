Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 434 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Làm việc tại 436 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tiếp nhận phân bổ chỉ tiêu doanh số của phòng (sản phẩm ô tô con từ 5-7 chỗ thương hiệ Mitsubishi)

sản phẩm ô tô con từ 5-7 chỗ thương hiệ Mitsubishi

Đốc thúc hoàn thành công nợ giao dịch bán hàng

Tham gia hỗ trợ các hoạt động bán hàng của nhân viên nếu có

Xử lý khiếu nại phát sinh từ các giao dịch của phòng

Báo cáo hoạt động kinh doanh theo yêu cầu từ Ban Giám đốc

Đào tạo, huấn luyện nhân sự phòng mình và tham gia đào tạo từ hãng và Đại lý

Chủ động tuyển dụng TVBH theo định biên công ty

Tổng thu nhập từ 15-45 triệu (thưởng đầu xe, giá trị gia tăng, hoa hồng ngân hàng, đăng ký,...)

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm làm Trưởng nhóm Kinh doanh trở lên

Hoặc các Ứng viên đã có thâm niên bán hàng từ 3-4 năm có doanh số tốt ở các hãng xe ô tô con (Hyundai, Kia, Toyota, Mitsubishi,...)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng - MKT quản lý ngành ô tô, bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng

Có mong muốn gia tăng thu nhập, có mục tiêu thăng tiến lên vị trí cao hơn

Khả năng giao tiếp tốt, có tư duy kinh doanh

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Khả năng truyền lửa, tạo động lực cho nhân viên

Chịu được áp lực công việc

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Hưởng 100% hoa hồngngân hàng, đăng ký đăng kiểm lưu hành xe

Hưởng các khoản thưởng vượt cho quản lý, phòng...

Hưởng khoản thưởng đầu xe, GTGT của quản lý...

Khám sức khỏe định kỳ01 năm/ 01 lần

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, có đội nhóm hỗ trợ

Có lộ trình thăng tiến lên vị trí cao hơn rõ ràng

Team Buliding tối thiểu 01 năm/ 01 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin