Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Thực Phẩm Chứ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Sản phẩm: Bán buôn Thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu

- Được hỗ trợ data từ công ty

- Chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới; Duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng

- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao

- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nhiệm làm NVKD/Sales/Tư Vấn/Telesales/...

- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên

- Làm việc tại văn phòng, không cần đi thị trường

- Trung thực – nhanh nhẹn – linh động – chủ động

Tại Công Ty TNHH TM Thực Phẩm Chứ Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000 - 8.000.000 + hoa hồng cao

=>Thu nhập từ 15.000.000 - 45.000.000 (dễ dàng đạt KPI)

- Được hướng dẫn đào tạo, cầm tay chỉ việc đến khi thành thạo

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, du lịch hằng năm

Thời gian làm việc:

- Làm việc từ thứ 2- thứ 7 - Sáng từ 8h – 12h, chiều 13h-17h

Địa chỉ làm việc:

LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thực Phẩm Chứ Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin