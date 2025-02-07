Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Bevery - BE3 - Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Q7, Q9, và Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhân viên Sale bán, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ:

Bán/chuyển nhượng và cho thuê căn hộ;

Tìm kiếm khách, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng/bán, cho thuê căn hộ.

Sale ở Hà Nội chủ yếu bán, chuyển nhượng, cho thuê dự án Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm

Thực hiện yêu cầu của cấp trên

Địa điểm làm việc 1: Shophouse Eco Green SaiGon Q7, TP.HCM.

Địa điểm làm việc 2: Toà BE, Vinhomes Grand Park, Q9, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Địa điểm làm việc 3: Shophouse Imperia Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhân viên Telesale:

Gọi điện thoại theo data có sẵn liên quan đến căn hộ;

Tư vấn khách hàng về dịch vụ công ty: bán, chuyển nhượng, cho thuê;

Khi đến phỏng vấn sẽ được mô tả cụ thể.

Địa điểm làm việc: Shophouse Imperia Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Yêu Cầu Công Việc

VỊ TRÍ SALE:

Kinh nghiệm bán chuyển nhượng và cho thuê căn hộ;

Gần vị trí nơi làm việc là một lợi thế;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.

VỊ TRÍ TELESALE:

Có kinh nghiệm telesale là 1 lợi thế;

Từ 20 tuổi trở lên;

Không yêu cầu bằng cấp;

Nhanh nhẹn, hoạ bát, hoà đồng;

Giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

VỊ TRÍ SALE:

Lương chính thức: 7.000.000/tháng+ hoa hồng (sale trực tiếp tính 30%-62%/căn, liên kết sale ngoài hh 8%/căn);

Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);

Phúc lợi khác: Cơm 30.000/ngày + chuyên cần 500.000/tháng, tiền gửi xe.

Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước; thưởng tết, thưởng một số dịp lễ và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Đóng BHXH;

Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

VỊ TRÍ TELESALE:

Lương thử việc: 6.000.000/tháng (Thử việc 2 tháng);

Lương chính thức: 7.000.000/tháng;

Hoa hồng 3% doanh thu;

Phụ cấp: 30.000/ngày, chuyên cần 500k/ tháng, tiền gửi xe;

