Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 110 a phạm văn đồng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chào đón, tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp để đảm bảo sự hài lòng của họ.
Duy trì nguồn khách hàng hiện có và phát triển cơ sở dữ liệu của các khách hàng tiềm năng.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân và doanh số của câu lạc bộ mỗi tháng
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống tốt
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống tốt
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm từ các cộng sự trong ngành.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI