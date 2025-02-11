Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110 a phạm văn đồng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chào đón, tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp để đảm bảo sự hài lòng của họ.

Duy trì nguồn khách hàng hiện có và phát triển cơ sở dữ liệu của các khách hàng tiềm năng.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân và doanh số của câu lạc bộ mỗi tháng

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm từ các cộng sự trong ngành.

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MTP

