Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ISN-JUTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh phát triển các kênh phân phối mảng vật liệu xây dựng mới nhập khẩu từ Nhật Bản:

• Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng

- Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng

- Chủ trì thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện…

• Tư vấn sản phẩm dịch vụ

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ, giám sát các bên thi công theo đúng yêu cầu của sản phẩm

- Chịu trách nhiệm đạt mức doanh số do công ty đặt ra.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và ban giám đốc