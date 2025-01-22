Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ISN-JUTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC
- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh phát triển các kênh phân phối mảng vật liệu xây dựng mới nhập khẩu từ Nhật Bản:
• Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng
- Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng
- Chủ trì thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện…
• Tư vấn sản phẩm dịch vụ
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ, giám sát các bên thi công theo đúng yêu cầu của sản phẩm
- Chịu trách nhiệm đạt mức doanh số do công ty đặt ra.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và ban giám đốc
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
