Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ISN-JUTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH ISN-JUTEC
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH ISN-JUTEC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh phát triển các kênh phân phối mảng vật liệu xây dựng mới nhập khẩu từ Nhật Bản:
• Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng
- Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng
- Chủ trì thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện…
• Tư vấn sản phẩm dịch vụ
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ, giám sát các bên thi công theo đúng yêu cầu của sản phẩm
- Chịu trách nhiệm đạt mức doanh số do công ty đặt ra.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ISN-JUTEC

Công ty TNHH ISN-JUTEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

