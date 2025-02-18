Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

– Chịu trách nhiệm doanh số mảng kinh doanh Dự án Quà tặng.

– Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ, khách hàng trong data của Kênh.

– Khai thác, tìm kiếm và quản lý khách hàng b2b mảng quà tặng doanh nghiệp, đơn vị nhà nước: quà tặng khuyến mại tiêu dùng, quà tặng công đoàn, quà tặng sự kiện,…

– Hỗ trợ tư vấn khách hàng về thông tin sản phẩm, in logo, khắc laser, thay đổi bao bì thiết kế.

– Thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng theo chính sách của Công ty.

– Theo dõi và triển khai những hợp đồng dự án đã ký kết giữa Công ty với khách hàng.

– Phối hợp với các bộ phận, nhà máy, kỹ thuật, kế toán, kho vận, hành chính nhân sự, v.v…. đảm bảo cân đối hàng hóa lưu thông một cách nhanh nhất; các tài liệu, chứng từ cần thiết cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ các Dự án trực tiếp triển khai.

– Chịu trách nhiệm trước Quản lý kinh doanh, Giám đốc chi nhánh về chỉ tiêu kênh Dự án.

– Thực hiện các công việc do Cấp quản lý và Ban lãnh đạo công ty yêu cầu.