Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 246 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Chịu trách nhiệm doanh số mảng kinh doanh Dự án Quà tặng.
– Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ, khách hàng trong data của Kênh.
– Khai thác, tìm kiếm và quản lý khách hàng b2b mảng quà tặng doanh nghiệp, đơn vị nhà nước: quà tặng khuyến mại tiêu dùng, quà tặng công đoàn, quà tặng sự kiện,…
– Hỗ trợ tư vấn khách hàng về thông tin sản phẩm, in logo, khắc laser, thay đổi bao bì thiết kế.
– Thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng theo chính sách của Công ty.
– Theo dõi và triển khai những hợp đồng dự án đã ký kết giữa Công ty với khách hàng.
– Phối hợp với các bộ phận, nhà máy, kỹ thuật, kế toán, kho vận, hành chính nhân sự, v.v…. đảm bảo cân đối hàng hóa lưu thông một cách nhanh nhất; các tài liệu, chứng từ cần thiết cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
– Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ các Dự án trực tiếp triển khai.
– Chịu trách nhiệm trước Quản lý kinh doanh, Giám đốc chi nhánh về chỉ tiêu kênh Dự án.
– Thực hiện các công việc do Cấp quản lý và Ban lãnh đạo công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
– Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 314 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

