Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 83, tổ 12 Phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc

• Bán các sản phẩm môi trường vi sinh, thiết bị kiểm tra vi sinh, thiết bị lấy mẫu vi sinh không khí, hóa chất - vật tư - thiết bị nuôi cấy tế bào, các kit xét nghiệm chẩn đoán bệnh thú y, các kít xét nghiệm vi sinh và các chủng, độc tố an toàn thực phẩm...

• Phát triển thị trường Khối Khách Hàng Nhà Máy Sản Xuất Sữa, F&B, Sản Xuất Dược phẩm, Dịch Truyền, Nhà Máy Thủy Sản, Thực phẩm, Thức Ăn & Chăn Nuôi, Lab Service...

• Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án kinh doanh theo tháng/quý; Phối hợp với các Bộ phận để cùng hoàn thành mục tiêu doanh số;

• Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, thanh lý hợp đồng…v…v

• Chuẩn bị phương án đấu thầu, tham gia đấu thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng;

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học; sinh học, kỹ thuật sinh học, hóa lý....

• Từ 02 năm kinh nghiệm sales trở lên,

• Đã từng làm QC nhà máy Dược hoặc từng làm kỹ thuật viên ở các trung tâm kiểm nghiệm là một lợi thế.

• Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp, năng động, không ngại đi gặp khách hàng ở nhà máy, tiếng anh giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học văn phòng...

