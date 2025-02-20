Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 142
- 144 Trần Lựu, Khu đô thị An Phú An Khánh, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
• Duy trì khách hàng sẵn có của công ty;
• Mở rộng danh sách khách hàng;
• Bán hàng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và thử mẫu với khách hàng;
• Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới;
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Hoá.
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoá chất ở vị trí kinh doanh hoặc kỹ thuật.
• Tiếng Anh, tiếng Hoa: không bắt buộc, nhưng sẽ là một lợi thế khi phỏng vấn.
• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thương lượng tốt.
Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
