Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16, Ngách 126/1, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

• Liên hệ, gặp gỡ khách hàng là các nhà máy sản xuất, các công ty FDI tại Việt Nam. Tư vấn và bán sản phẩm của công ty là hàng hóa thuộc ngành công nghiệp phụ trợ như Dầu mỡ bôi trơn, chất làm mát, chất truyền nhiệt, hóa chất và vật tư tiêu hao cho nhà máy...

• Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực được giao.

• Tư vấn sau bán hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU:

• Ưu tiên Nam, tốt nghiệp đại học trở lên

• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - bán hàng

• Biết ngoại ngữ là một điểm cộng

• Năng động, nhiệt tình, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

• Có kỹ năng tiếp cận khách hàng và xây dựng mối quan hệ

QUYỀN LỢI

- THU NHẬP: Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs (Thu nhập lên tới 25M/tháng)

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

