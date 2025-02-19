Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Hicotech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16, Ngách 126/1, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Liên hệ, gặp gỡ khách hàng là các nhà máy sản xuất, các công ty FDI tại Việt Nam. Tư vấn và bán sản phẩm của công ty là hàng hóa thuộc ngành công nghiệp phụ trợ như Dầu mỡ bôi trơn, chất làm mát, chất truyền nhiệt, hóa chất và vật tư tiêu hao cho nhà máy...
• Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực được giao.
• Tư vấn sau bán hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Ưu tiên Nam, tốt nghiệp đại học trở lên
• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - bán hàng
• Biết ngoại ngữ là một điểm cộng
• Năng động, nhiệt tình, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
• Có kỹ năng tiếp cận khách hàng và xây dựng mối quan hệ
QUYỀN LỢI
- THU NHẬP: Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs (Thu nhập lên tới 25M/tháng)

Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 189, Khu 27-28, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

