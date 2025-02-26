Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
- Hà Nội: tầng 5, tòa Golden Park, 2 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Triển khai kết nối đưa sản phẩm dịch vụ viễn thông, thanh toán hóa đơn, booking lên Ví điện tử, thương mại điện tử, đối tác ngân hàng,… Đầu mối triển khai kết nối đưa sản phẩm/dịch vụ lên kênh ví, theo dõi và phân tích hành vi khách hàng để phối hợp với các phòng/ban liên quan để tối ưu sản phẩm, dịch vụ; tối ưu quy trình mua sản phẩm, dịch vụ của khách hàng trên các đối tác lớn.
2. Xây dựng kế hoạch phát triển và các chiến dịch bán hàng trên các kênh kinh doanh.
3. Chịu trách nhiệm hoặc phối hợp với các phòng/ban liên quan triển khai các chiến dịch bán hàng trên kênh kinh doanh.
4. Đảm bảo chỉ tiêu phát triển merchant, doanh thu, chi phí theo các phương án kinh doanh đã được phê duyệt.
5. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng các chiến dịch marketing thúc đẩy phát triển thuê bao, doanh số.
6. Báo cáo kết quả kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI