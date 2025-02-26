Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 5, tòa Golden Park, 2 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Triển khai kết nối đưa sản phẩm dịch vụ viễn thông, thanh toán hóa đơn, booking lên Ví điện tử, thương mại điện tử, đối tác ngân hàng,… Đầu mối triển khai kết nối đưa sản phẩm/dịch vụ lên kênh ví, theo dõi và phân tích hành vi khách hàng để phối hợp với các phòng/ban liên quan để tối ưu sản phẩm, dịch vụ; tối ưu quy trình mua sản phẩm, dịch vụ của khách hàng trên các đối tác lớn.
2. Xây dựng kế hoạch phát triển và các chiến dịch bán hàng trên các kênh kinh doanh.
3. Chịu trách nhiệm hoặc phối hợp với các phòng/ban liên quan triển khai các chiến dịch bán hàng trên kênh kinh doanh.
4. Đảm bảo chỉ tiêu phát triển merchant, doanh thu, chi phí theo các phương án kinh doanh đã được phê duyệt.
5. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng các chiến dịch marketing thúc đẩy phát triển thuê bao, doanh số.
6. Báo cáo kết quả kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Golden Park, 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

