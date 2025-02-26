Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Triển khai kết nối đưa sản phẩm dịch vụ viễn thông, thanh toán hóa đơn, booking lên Ví điện tử, thương mại điện tử, đối tác ngân hàng,… Đầu mối triển khai kết nối đưa sản phẩm/dịch vụ lên kênh ví, theo dõi và phân tích hành vi khách hàng để phối hợp với các phòng/ban liên quan để tối ưu sản phẩm, dịch vụ; tối ưu quy trình mua sản phẩm, dịch vụ của khách hàng trên các đối tác lớn.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển và các chiến dịch bán hàng trên các kênh kinh doanh.

3. Chịu trách nhiệm hoặc phối hợp với các phòng/ban liên quan triển khai các chiến dịch bán hàng trên kênh kinh doanh.

4. Đảm bảo chỉ tiêu phát triển merchant, doanh thu, chi phí theo các phương án kinh doanh đã được phê duyệt.

5. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng các chiến dịch marketing thúc đẩy phát triển thuê bao, doanh số.

6. Báo cáo kết quả kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.