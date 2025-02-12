Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 19 Triệu
Tiếp nhận, xem xét các đơn hàng giám định và hướng dẫn trước khi tiến hành việc giám định.
Thực hiện việc giám định một cách chuyên nghiệp, đảm bảo rằng việc giám định được thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của khách hàng và theo Quy trình chất lượng của Bộ phận.
Thông báo cho Người quản lý bộ phận liên quan hàng ngày hoặc theo yêu cầu về tiến độ giám định và báo cáo bất kỳ vấn đề nào được xác định khi thực hiện công việc.
Lập các báo cáo giám định hiện trường chính xác và chi tiết chuyển cho Quản lý bộ phận liên quan.
Đào tạo / huấn luyện các giám định viên mới nếu được giao.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi có yêu cầu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.
Địa điểm làm việc:
Văn phòng: Số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh
Nhà máy: Các nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau tùy đơn đặt hàng của khách
Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm ở vị trí liên quan. Có kinh nghiệm kiểm các mặt hàng ENE, hardline, vải may mặc, thực phẩm… là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi phát sinh yêu cầu.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Được đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Phép năm theo quy định
Nếu di chuyển bằng xe máy >40km thì sẽ được công ty chi trả tiền xăng
Trường hợp đi kiểm xa phai ở lại thì chi phí đi lại + ở do công ty chi trả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam
