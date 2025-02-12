Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

Mức lương
16 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Tiếp nhận, xem xét các đơn hàng giám định và hướng dẫn trước khi tiến hành việc giám định.
Thực hiện việc giám định một cách chuyên nghiệp, đảm bảo rằng việc giám định được thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của khách hàng và theo Quy trình chất lượng của Bộ phận.
Thông báo cho Người quản lý bộ phận liên quan hàng ngày hoặc theo yêu cầu về tiến độ giám định và báo cáo bất kỳ vấn đề nào được xác định khi thực hiện công việc.
Lập các báo cáo giám định hiện trường chính xác và chi tiết chuyển cho Quản lý bộ phận liên quan.
Đào tạo / huấn luyện các giám định viên mới nếu được giao.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi có yêu cầu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.
Địa điểm làm việc:
Văn phòng: Số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh
Nhà máy: Các nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau tùy đơn đặt hàng của khách

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.
Ít nhất 1 năm ở vị trí liên quan. Có kinh nghiệm kiểm các mặt hàng ENE, hardline, vải may mặc, thực phẩm… là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi phát sinh yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Up to 16-19 mill (lương cơ bản: 11-13 mill + phụ cấp 250k/ngày kiểm)
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Được đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Phép năm theo quy định
Nếu di chuyển bằng xe máy >40km thì sẽ được công ty chi trả tiền xăng
Trường hợp đi kiểm xa phai ở lại thì chi phí đi lại + ở do công ty chi trả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

