Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Mức lương 16 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Tiếp nhận, xem xét các đơn hàng giám định và hướng dẫn trước khi tiến hành việc giám định.

Thực hiện việc giám định một cách chuyên nghiệp, đảm bảo rằng việc giám định được thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của khách hàng và theo Quy trình chất lượng của Bộ phận.

Thông báo cho Người quản lý bộ phận liên quan hàng ngày hoặc theo yêu cầu về tiến độ giám định và báo cáo bất kỳ vấn đề nào được xác định khi thực hiện công việc.

Lập các báo cáo giám định hiện trường chính xác và chi tiết chuyển cho Quản lý bộ phận liên quan.

Đào tạo / huấn luyện các giám định viên mới nếu được giao.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi có yêu cầu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Địa điểm làm việc:

Văn phòng: Số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh

Nhà máy: Các nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau tùy đơn đặt hàng của khách

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

Ít nhất 1 năm ở vị trí liên quan. Có kinh nghiệm kiểm các mặt hàng ENE, hardline, vải may mặc, thực phẩm… là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi phát sinh yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Up to 16-19 mill (lương cơ bản: 11-13 mill + phụ cấp 250k/ngày kiểm)

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Được đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

Phép năm theo quy định

Nếu di chuyển bằng xe máy >40km thì sẽ được công ty chi trả tiền xăng

Trường hợp đi kiểm xa phai ở lại thì chi phí đi lại + ở do công ty chi trả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Định Và Thử Nghiệm Việt Nam

