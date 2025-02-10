Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56/54 Đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn sản phẩm, báo giá, hợp đồng và thu hồi công nợ các mảng dịch vụ đang đang hoạt động cho khách hàng tiềm năng có nhu cầu mới và cũ của công ty.
• Chăm sóc khách hàng cũ và xử lý các tình huống trước và sau bán hàng.
• Xây dựng khách hàng thân thiết, thường xuyên tương tác, cập nhật sản phẩm mới cho Khách hàng
• Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h-17h từ thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h-13h)
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: 56/54 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã từng làm công việc nhân viên kinh doanh.
• Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
• Ngành ưu tiên: Hóa sinh, môi trường, y dược sỹ, Quản trị kinh doanh, Marketing,
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, word, Ecxel…
• Tinh thần tự động làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tính kỷ luật trách nhiệm cao, phấn đấu phát triển bản thân gia tăng thu nhập và thăng tiến tới vị trí quản lý.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc (01- 02 tháng) tùy năng lực và sự cố gắng.
• Lương chính thức 7tr - 10tr (theo năng lực) + thưởng + hưởng hoa hồng doanh số
• Thu nhập từ 16tr - 25tr/tháng ( trong tầm tay với Sale có chuyên môn, kinh nghiệm, khéo ăn nói, xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt)
• Linh vực hoạt động: Quan trắc môi trường lao động, Phân loại lao động, Quan trắc môi trường định kỳ, Huấn luyện an toàn lao động, Kiểm định thiết bị, Thực hiện hồ sơ giấy phép môi trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn An Toàn Và Môi Trường Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 527/7 Trường Chinh - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

