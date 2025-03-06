Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
- Hồ Chí Minh:
- 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 30 Triệu
Data có sẵn, liên hệ và khảo sát nhu cầu, gửi thông tin sản phẩm đến khách hàng tiềm năng
Tư vấn, báo giá sản phẩm/dịch vụ Quà tặng doanh nghiệp, In ấn logo thương hiệu của công ty tới tệp khách hàng B2B, cung cấp sỉ sản phẩm
Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi quá trình sản xuất, triển khai đơn hàng
Kết hợp với các bộ phận vật tư, sản xuất, Marketing, kế toán, hành chánh hoàn thành công việc
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng mới
Đảm bảo đạt được và vượt chỉ tiêu doanh số được giao
Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp kết nối xuất sắc, hoạt ngôn hài hước, tự tin và thân thiện
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm có tố chất lãnh đạo, xây dựng đội nhóm
Kỹ năng đàm phán và chốt sale, thấu hiểu nhu cầu và cung cấp giải pháp cho khách hàng
Trách nhiệm, nhiệt huyết và đam mê với công việc kinh doanh
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tư duy nhạy bén, khả năng xử lý giải quyết vấn đề
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7triệu - 10triệu (theo năng lực) + hưởng hoa hồng doanh số
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 16triệu - 30triệu/tháng (Trong tầm tay với Sale có chuyên nghiệp, thích giao tiếp có khiếu hài hước hoạt ngôn, xây dựng mối quan hệ khách hàng thân thiết.)
Được cấp Laptop làm việc + Iphone + sim thuê bao tháng miễn phí
Được đào tạo chuyên nghiệp, quy trình làm việc với với khách hàng (B2B)
Một môi trường làm việc thoải mái và thân thiện, cơ hội thăng tiến, nơi mà ý kiến của mỗi cá nhân được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung của công ty.
Được hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI