Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Data có sẵn, liên hệ và khảo sát nhu cầu, gửi thông tin sản phẩm đến khách hàng tiềm năng

Tư vấn, báo giá sản phẩm/dịch vụ Quà tặng doanh nghiệp, In ấn logo thương hiệu của công ty tới tệp khách hàng B2B, cung cấp sỉ sản phẩm

Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi quá trình sản xuất, triển khai đơn hàng

Kết hợp với các bộ phận vật tư, sản xuất, Marketing, kế toán, hành chánh hoàn thành công việc

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng mới

Đảm bảo đạt được và vượt chỉ tiêu doanh số được giao

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kiến thức kinh nghiệm làm Sale, telesale, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực sản phẩm quà tặng doanh nghiệp, in ấn bao bì, sản xuất, cung cấp sản phẩm sỉ cho khách hàng doanh nghiệp (B2B)

Kỹ năng giao tiếp kết nối xuất sắc, hoạt ngôn hài hước, tự tin và thân thiện

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm có tố chất lãnh đạo, xây dựng đội nhóm

Kỹ năng đàm phán và chốt sale, thấu hiểu nhu cầu và cung cấp giải pháp cho khách hàng

Trách nhiệm, nhiệt huyết và đam mê với công việc kinh doanh

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tư duy nhạy bén, khả năng xử lý giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng

Lương cơ bản 7triệu - 10triệu (theo năng lực) + hưởng hoa hồng doanh số

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 16triệu - 30triệu/tháng (Trong tầm tay với Sale có chuyên nghiệp, thích giao tiếp có khiếu hài hước hoạt ngôn, xây dựng mối quan hệ khách hàng thân thiết.)

Được cấp Laptop làm việc + Iphone + sim thuê bao tháng miễn phí

Được đào tạo chuyên nghiệp, quy trình làm việc với với khách hàng (B2B)

Một môi trường làm việc thoải mái và thân thiện, cơ hội thăng tiến, nơi mà ý kiến của mỗi cá nhân được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung của công ty.

Được hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

